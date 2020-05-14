Vali Şıldak'tan sağlık personeline teşekkür ziyareti

Burdur Valisi Hasan Şıldak, sağlık yöneticileri ve Devlet Hastanesi Covid-19 servisinde görev yapan personelle bir araya geldi.

Vali Şıldak'tan sağlık personeline teşekkür ziyareti
14.05.2020 21:10 | Son Güncelleme: 14.05.2020 21:10
Burdur Valisi Hasan Şıldak, sağlık yöneticileri ve Devlet Hastanesi Covid-19 servisinde görev yapan personelle bir araya geldi.

Sürecin başından itibaren Burdur'da gerek vakaların tedavi edilmesi, gerekse önleyici sağlık hizmetleri olmak üzere, Hıfzıssıhha Kurulu sekretarya işlemleri, izalosyonda bulunan hastaların takibi ve filyasyon çalışmaları kapsamında yoğun tempolu bir çalışma süreci içerisinde bulunan Sağlık Yöneticileri ve Personelini kutlayan Vali Şıldak, vatandaşlar adına kendilerine teşekkür etti.

Gerçekleştirdiği ziyareti sosyal medya hesaplarından paylaşan Vali Şıldak; "Pandemi sürecinde başarılı çalışmalar yürüten İl Sağlık Müdürlüğümüz ile Devlet Hastanemizin Yöneticileri ve Covid-19 Servisi Personelimizle bir araya geldik. Özverili çalışmaları dolayısıyla onları kutluyor ve bütün Vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum" dedi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Hasan Şıldak, Koronavirüs, Burdur, Güncel, Haber

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