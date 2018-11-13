Vali Şıldak "Vatandaşla Buluşma Toplantıları" Düzenleyecek

Burdur
Valisi Hasan Şıldak
, "Vatandaşla Buluşma Toplantıları" düzenleyecek.
Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şıldak, toplumun tüm kesimlerine ulaşmak, vatandaşların talep, istek ve şikayetlerini doğrudan dinlemek amacıyla vatandaşlarla buluştu.
İlki 20 Kasım
2018 Salı günü saat 10.00'da Valilik binasında yapılacak olan toplantıda, vatandaşların istekleri dinlenip, çözüm üretilecek.
Buluşma toplantılarında kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde vatandaş memnuniyeti esas alınarak, vatandaş odaklı bir anlayışla devlet ve millet kaynaşmasının en üst seviyede sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, toplantıların her hafta salı günü aynı saatte Valilik binasında gerçekleşeceği de bilgisi de verildi.