27 Kasım 2018, 17:21
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Vali Şıldak, Vatandaşlarla Buluştu

Vali Şıldak, Vatandaşlarla Buluştu

Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Vatandaşla Buluşma Toplantılarına" devam ediyor.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Vatandaşla Buluşma Toplantılarına" devam ediyor.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Vali Şıldak'ın yanı sıra Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ramazan Erdim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Yarar, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hasan Taşdemir de katıldı.






Vatandaşları dinleyerek sorunlarına çözüm arayan Vali Şıldak, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın taleplerine ilgili bütün kurumlarımız gereken özen ve hassasiyeti gösteriyor. İmkanlar ve mevzuat hükümleri çerçevesinde talepler değerlendirilip, çözüm üretilmeye çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da ikincisi düzenlenen toplantıya ilişkin Şıldak'a teşekkür ederek, gösterdiği yakın ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Hasan Şıldak,Burdur
27 Kasım 2018 Salı 17:21