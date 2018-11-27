Vali Şıldak, Vatandaşlarla Buluştu

Burdur
Valisi Hasan Şıldak
, "Vatandaşla Buluşma Toplantılarına" devam ediyor.
Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Vali Şıldak'ın yanı sıra Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ramazan Erdim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Yarar, İl Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürü Hasan Taşdemir de katıldı.
Vatandaşları dinleyerek sorunlarına çözüm arayan Vali Şıldak, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın taleplerine ilgili bütün kurumlarımız gereken özen ve hassasiyeti gösteriyor. İmkanlar ve mevzuat hükümleri çerçevesinde talepler değerlendirilip, çözüm üretilmeye çalışılıyor." ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar da ikincisi düzenlenen toplantıya ilişkin Şıldak'a teşekkür ederek, gösterdiği yakın ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.
Hasan Şıldak,Burdur