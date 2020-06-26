Vali Şıldak, ziyaretlerini sürdürdü

Balıkesir'de yeni göreve başlayan Vali Hasan Şıldak ziyaretlere devam ediyor.

Vali Şıldak, ziyaretlerini sürdürdü
26.06.2020 20:28 | Son Güncelleme: 26.06.2020 21:20
Balıkesir'de yeni göreve başlayan Vali Hasan Şıldak ziyaretlere devam ediyor. Vali Şıldak, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Kemal Turan'ı ziyaret etti.

Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Kemal Turan tarafından karşılanan Vali Hasan Şıldak şeref defterini imzalayarak Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Kemal Turan ile görüştü. Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Kemal Turan Vali Hasan Şıldak'a sorumluluk alanları hakkında bilgi aktardı. Vali Şıldak, Türk hava gücünün ülkenin bölünmez bütünlüğü için olmazsa olmaz unsurlar arasında yer aldığını belirterek, Türk askerine sonsuz ölçüde güvendiklerini ve güçlü Türk Ordusu sayesinde Türkiye'nin güçlü olduğunu ifade etti.

Vali Şıldak, Cumhuriyet Başsavcısı, Kaplan ve Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz'ı ziyaret etti

Vali Hasan Şıldak, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan'a iade-i ziyarette bulundu. Vali Hasan Şıldak, Cumhuriyet Başsavcısı Kaplan'la ile bir süre görüştü. Cumhuriyet Başsavcısı Kaplan Vali Hasan Şıldak'a nezaketlerinden dolayı teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Vali Hasan Şıldak, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'ı ziyaret ederek brifing aldı.

Vali Hasan Şıldak, beraberinde İl Sağlık Müdürlüğünden sorumlu Vali Yardımcısı Mitat Gözen ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Şıldak, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ve Sağlık Müdürlüğüne bağlı hizmet başkanları tarafından karşılandı. Vali Şıldak İl Sağlık Müdürlüğü binasını gezerek kısa bir görüşmenin ardından brifing aldı. Brifingde, Vali Şıldak'a Kovid-19 mücadelesi kapsamında yürütülen çalışmalar ve mevcut durumla ilgili bilgilendirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Hasan Şıldak, Kemal Turan, Balıkesir, Güncel, Haber

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