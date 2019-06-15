Tunceli Valisi Tuncay Sonel, merkeze bağlı Kutudere bölgesinde 2 bin rakımda kayaların arasında her yıl haziran ayında açan ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak adlandırılan ters laleleri yerinde gördü.Daha önce terör olaylarıyla gündeme gelen Kutudere bölgesine İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile gelen Vali Sonel, 2 bin rakımda ters lalelerin bulunduğu alanı gezdi.Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Sonel, Tunceli'de son iki yıl Vali ve Belediye Başkanı olarak görev yaptığını, kentin istihdamda, turizmde, su sporlarında, doğa sporlarında hak ettiği yere gelebilmesi için önemi projeler hayata geçirdiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların verdiği destekle güvenlik kuvvetlerinin, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başarılı operasyonlar yaptığını, bu kararlılığın sürdüğünü vurgulayan Vali Sonel, şöyle devam etti:"Kahraman güvenlik kuvvetlerimizin teröristle mücadelede başarılı sonuçlar almasından sonra Tunceli, huzur şehri oldu. Tunceli artık turizm, spor şehri. Bir de görülmesi gereken doğal güzelliğe sahip, ülkemizin en nadide yerlerinden birine. Kutudere bölgesinde yöresel tabirle, 'ağlayan gelin'in, yani ters lalelerin olduğu alandayız. Ters lalelere arkadaşlarımızla gözümüz gibi bakıyoruz. Zaten bu eşsiz güzellikler koruma altında. Artık huzur şehri olan Tunceli'mize vatandaşlarımız gelsin, bu doğal güzellikleri görsünler. Yöresel güzelliklerin tadına baksınlar. Hakikaten Tunceli, görülmeye değer bir yöremiz."Tunceli coğrafyasının bitki çeşitliliği açısından çok zengin olduğuna işaret eden Sonel, "Tunceli'de özellikle Munzur Vadisi, Mercan Dağları ve Pülümür Vadisi'nde bin 600 çeşit bitki türü var. Bunlarında 296'sı endemik. Burada kalan nakılıdan tutun, ters lalelere kadar çeşitlilik var. Bunları hem jandarmamız hem Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğümüz hem de duyarlı vatandaşlarımızla birlikte koruyoruz. Gelecek nesillere bu güzelliklerin taşınması için uğraş veriyoruz. Vatandaşlarımız gelsin, bu doğal güzellikleri yerlerinde görsün." dedi.Sonel, kentte huzur hakim olunca il dışından yoğun ilgi görmeye başladığını, merak edildiğini dile getirerek, "Tunceli'nin muhteşem doğasını gördükleri zaman diyorlar ki, 'Biz Tunceli'yi böyle bilmiyorduk'. Gelenler bu sıcak havalarda Munzur Çayı'nın sularında serinliyor. Ovacık ilçemizde kayak tesisimiz, Pertek'te termal otelimiz var. Tunceli, vatandaşlarımızın tatil yapması için en güzel yerlerden biri. Tekne turları, gondollarımız, su jetlerimiz var. Munzur Çayı da görülmesi gereken yerlerden biri." ifadelerini kullandı.Vali Sonel, bir süre önce Ovacık ilçesine bağlı Ağaçpınar köyü kırsalında ters laleleri koparan 3 kişiyi tespit ettirerek kişi başı 60 bin 163'er lira idari para cezası kestirmişti.