Vali Sonel'den Dünya Engelliler Günü Mesajı

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:52



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:52

Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Sonel mesajında, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli olan vatandaşların topluma kazandırılması ve sorunlarının gündeme getirilmesi ile ilgili tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli etkinlikler düzenlendiğini ve farkındalık oluşturulduğunu belirtti.Engelliliğin yalnızca engeli olan bireyleri ya da ailelerinin içinde bulunduğu bir sorun olmadığını, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konu olduğunu ifade eden Sonel, şunları kaydetti:"Engeli olan vatandaşlarımızın toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumumuzu güçlendirecektir. Unutulmamalıdır ki her sağlıklı insan aslında bir engelli adayıdır ve her insan aniden bu hizmetlere muhtaç duruma gelebilir. Dolayısıyla engelli olan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, seslerini daha çok duymak, sorunlarına kalıcı olarak çözümler üretmek toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirmek ve gönül köprüleri tesis etmek adına son derece önem arz etmektedir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket eden devletimiz, engelli olan vatandaşlarımızın sosyal hayatın etkin olarak yer almaları, günlük yaşama engelsizce katılmaları, toplumla bütünleşmeleri, fırsat eşitliğine sahip olmaları ve katma değer üretmeleri için önemli düzenlemeler hayat geçirmeye devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, engeli olan tüm vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir kez daha yanında olduğumuzu bildiriyor, devletimizin sunduğu imkanlarla yaşam alanlarını düzenleyeceğimizi ifade ediyorum."