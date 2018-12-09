Vali Sonel'den Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Tunceli
Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "10 Aralık
Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sonel, mesajında, insanlığın ortak değeri olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin tüm insanların doğuştan hür ve eşit olduğu ilkesiyle, Birleşmiş Milletler
'de kabul edilmesi nedeniyle insan hakları bilincinin tüm dünyada gelişmesi amacıyla her yıl Dünya İnsan Hakları Günü'nün kutlandığını belirtti.
Vali Sonel, Türkiye
'de binlerce yıldır farklı zenginliklerin birlikte yaşadığını, dil, din, ırk, yaş ve cinsiyet gibi farklılıkların doğuştan ve eşit şekilde teminat altına alan beyannameye ilk imza atan ülkelerden biri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturunu kendine ilke edinen devletimiz, muasır medeniyet seviyesinin de üstüne çıkma hedefi doğrultusunda demokrasimizin daha ileri standartlara kavuşması, tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanması için önemli reformları hayata geçirmeye devam etmektedir. İlimizde insan hakları alanında tüm vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu, engeli olan kardeşlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bu haklarını en geniş biçimde kullanabilmeleri ve daha iyi hayat standartlarına ulaşmaları için çalışmalarımız devam edecektir."
Tunceli,10 Aralık
09 Aralık 2018 Pazar 13:53