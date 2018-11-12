Vali Sonel'den Öğrencilere Lunapark Hediyesi

Tunceli
Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, Atatürk
İlkokulu öğrencilerini lunapark gezisiyle mutlu etti.
Valilikten yapılan açıklamada, Sonel, her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği okul gezileri kapsamında, Vali Yardımcısı Akın Zor, Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Elaldı ve Milli Eğitim Müdür Vekili İshak Orhan ile Atatürk İlkokulunu ziyaret etti.
Okul idarecileri ve öğretmenlerle görüşerek bilgi alan Sonel, sınıflara da konuk olarak öğrencilerle sohbet etti.
Sonel, istekleri üzerine tüm öğrencileri okul çıkışı lunaparka gönderdi.
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:24