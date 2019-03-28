Vali Sonel Engelli ve Yaşlılarla Buluştu

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Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, yaşlı ve engelli vatandaşlarla bir araya geldi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mameki Parkı'ndaki bir kahvede düzenlenen programa Sonel'in yanı sıra Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutanı Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, kurum müdürleri, yaşlılar ve engelli vatandaşlar katıldı.Programda Sonel, yaşlı ve engelli vatandaşlarla tek tek sohbet ederek sorunlarını dinleyip taleplerini aldı.Sonel, burada yaptığı konuşmada, devletin şefkatini, merhametini ve güler yüzünü yaşlılara ve engellere göstererek, onları el üstünde tutma gayretinde olacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:"Biz kültür, inanç olarak büyüğe saygıyı, önemli ve kıymetli bilen milletiz. Yaşlılarımız ve engellilerimiz ile yılın belirli gün ve haftalarında değil fırsat buldukça bir araya gelmemiz gerekir. Yaşlılarımıza ve engeli olan evlatlarımıza sahip çıkmalıyız, onların mutluluğu için herkes elinden gelen katkıyı sunmalıdır."