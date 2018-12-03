Vali Sonel,"Engellilik, Tüm Bireylerin Ortak Çabasını Gerektiren Bir Konudur"

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:24



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:24

Engelliliğin, yalnızca engeli olan bireylerin ya da ailelerinin içinde bulunduğu bir sorun olmadığını belirten Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konu olduğunu söyledi.Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle açıklamada bulundu.Vali Sonel açıklamasında,"3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engeli olan vatandaşlarımızın topluma kazandırılması ve sorunlarının gündeme getirilmesi ile ilgili tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.3 Aralık Dünya Engelliler Günü, tüm dünyada engeli olan vatandaşlarımızın hakları, kazanımları, yaşam standartlarının geliştirilmesi ve topluma kazandırılması konusunda, farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Bilindiği üzere engellilik, yalnızca engeli olan bireylerin ya da ailelerinin içinde bulunduğu bir sorun değil, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur.Aziz milletimizin inancı ve gelenekleri de yaşlıya, hastaya, garibe, ihtiyaç sahibine yardım etmeyi emretmektedir. Bir ülkenin huzuru, ancak onu oluşturan tüm bireylerin mutluluğuyla sağlanabilir. Engeli olan vatandaşlarımızın toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumumuzu güçlendirecektir"dedi.Her sağlıklı insanın aslında bir engelli adayı olduğuna değinen Vali Sonel;"Her insan aniden bu hizmetlere muhtaç duruma gelebilir. Dolayısıyla engeli olan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, seslerini daha çok duymak, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirmek ve gönül köprüleri tesis etmek adına son derece önem arz etmektedir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket eden devletimiz engeli olan vatandaşlarımızın sosyal hayatın içerisinde etkin olarak yer almaları, günlük yaşama engelsizce katılmaları, toplumla bütünleşmeleri, fırsat eşitliğine sahip olmaları ve katma değer üretmeleri için önemli düzenlemeleri hayata geçirmeye devam etmektedir.Engeli olan tüm vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir kez daha yanında olduğumuzu bildiriyor, devletimizin sunduğu bütün imkanlarla yaşam alanlarını düzenleyeceğimizi ifade ediyorum"diye aktardı. - TUNCELİ