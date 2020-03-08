Menü
Haberler ›› Spor ››Vali Sonel'in Adana Demirspor aşkı - Spor

Vali Sonel'in Adana Demirspor aşkı

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kente davet ettiği gazeteci hemşerileriyle birlikte Adana Demirspor'un Fatih Karagümrük ile oynadığı maçı televizyondan izledi.

08.03.2020 09:29
Vali Sonel'in Adana Demirspor aşkı
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kente davet ettiği gazeteci hemşerileriyle birlikte Adana Demirspor'un Fatih Karagümrük ile oynadığı maçı televizyondan izledi.

Adanalı olan Vali Sonel, 2 günlüğüne Adanalı gazetecileri Tunceli'ye davet etti. Vali Sonel'in davetlisi olarak kente giden gazeteciler adına Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Sonel'e Adana Demirspor atkısı hediye etti.

Sıkı Adana Demirspor taraftarı olan Vali Sonel de gazeteciler ve Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile birlikte Tunceli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde Adana Demirspor'un Fatih Karagümrük ile oynadığı maçı izledi.

Vali Sonel, mavi-lacivertli takımın bu sene kalitesinin yüksek olduğunu ve Süper Lig'e çıkacağına inandığını söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Tunceli, Adana, Spor
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Spor
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Spor
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti Spor
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu Spor
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu
Çobanlık yapan genç, eğitim almadan başladığı dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu Spor
Çobanlık yapan genç, eğitim almadan başladığı dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu
Suudi Arabistan'da devam eden tutuklamaların Kral Selman'ın ölümü nedeniyle yapıldığı konuşuluyor Spor
Suudi Arabistan'da devam eden tutuklamaların Kral Selman'ın ölümü nedeniyle yapıldığı konuşuluyor
Genç kadın, tek cümlelik not bırakıp odunlukta canına kıydı Spor
Genç kadın, tek cümlelik not bırakıp odunlukta canına kıydı
Fenerbahçe'de Zlatko Dalic ismi gündeme geldi Spor
Fenerbahçe'de Zlatko Dalic ismi gündeme geldi