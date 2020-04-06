Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vali Sonel, Kovid-19 karşı trafikte alınan tedbirleri denetledi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kent trafiğinde alınan önlemleri denetledi.

06.04.2020 14:31 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:33
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kent trafiğinde alınan önlemleri denetledi.
Atatürk Mahallesi'nde, trafik ekipleri tarafından yapılan tek rakamlı günlerde tek, çift rakamlı günlerde ise çift rakamlı plakalı araçların trafiğe çıkması uygulamasını yerinde denetleyen Vali Sonel, denetimde görev alan trafik ve sağlık ekibine çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Ekiplerin aldığı güvenlik önlemlerini kontrol eden Sonel, trafik polislerinin durdurduğu araçlardaki sürücü ve yolculardan eldiven ve maske takanları da tebrik etti.
Tuncay Sonel, sürücüleri maske takmaları hususunda uyarıp, olmayanlara da maske verdi. Vali Sonel, Kovid-19 karşı trafikte alınan tedbirleri denetledi

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, Kültür Sanat

Haberin Videosu :

Vali Sonel, Kovid-19 karşı trafikte alınan tedbirleri denetledi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› kultur-sanat ››Vali Sonel, Kovid-19 karşı trafikte alınan tedbirleri denetledi - Haberler

kultur-sanat Manşet

Haberler

Son Dakika kultur-sanat Haberleri

15:56: Bakan Gül: "(Korona virüs bağlantılı) Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında... - Haberler 15:56: Koronayı umursamadan kumara devam ettiler - Haberler 15:54: Vatandaşlar yoğunluk oluşturdu, bekçiler 'sosyal mesafe' uyarısı yaptı - Haberler 15:51: Muğla Büyükşehir 5 günde 12 bin maske üretti - Haberler 15:50: Uzman Diyetisyen Nida Yıldız yanıtladı: Koronavirüs yemeklerden bulaşır mı? - Haberler 14:30: Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz 14:30: Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz - Haberler 14:18: Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı - Haberler 13:43: Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok - Haberler 13:00: Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı - Haberler 12:04: Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi - Haberler 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi