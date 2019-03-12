Vali Sonel, Pülümür İlçesini Ziyaret Etti

Tunceli
Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel
, Pülümür
ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sonel'e Pülümür ilçesi ziyaretinde Tunceli Jandarma
Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş
ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen eşlik etti.
Pülümür Kaymakamlığını ziyaret eden Sonel, Kaymakam Ömer Faruk Fidan
'dan ilçenin genel durumu hakkında bilgiler aldı.
Pülümür Adliyesi'nde görevli hakim ve savcıları ziyaret eden Sonel, bu kişilere görevlerinde başarılar dileyip İlçe Emniyet Amirliğine geçti.
Sonel, burada polis özel harekat memurlarıyla buluşup sohbet ettikten sonra İlçe Jandarma Komutanlığında jandarma özel harekat mensuplarıyla öğlen yemeği yedi.
İlçede esnafı ziyaret edip alış veriş yapan Sonel, esnafın ve vatandaşların sorunlarını da dinledi.
Sonel, ziyarette karşılaşıp yakından ilgilendiği çocuklara da hediyeler armağan etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sonel, şunları kaydetti:
"Pülümür ilçemizde yöre insanımızla bir araya geldik. Çocuğundan yaşlısına devletimizin merhametini ve sıcaklığını her kesime göstermeye devam ediyoruz. Bizler, ilgili tüm kurumlarımızla omuz omuza vererek, dayanışma içerisinde vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmanın gayretindeyiz. Misafirperverliklerinden dolayı kaymamamız nezdinde yöre halkımıza teşekkür ederiz."
Tuncay Sonel, Jandarma, Tunceli, Pülümür, Güncel
Kaynak: AA