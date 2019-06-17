Vali Sonel, şampiyonada görev alanlara teşekkür belgesi verdi

Tunceli
'nin ev sahipliğinde Türkiye
'de ilk defa 8-13 Haziran'da düzenlenen R4 Rafting Dünya Şampiyonası
'nda görev alan tüm çalışanlara teşekkür belgesi verdi.
Tunceli Öğretmenevi Toplantı Salonunda düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Etkinlikte konuşan Vali Tuncay Sonel, Tunceli'nin güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla huzur, spor ve turizm kentine dönüştüğünü söyledi.
Kentte 2018 yılında Rafting Türkiye Şampiyonası, Yamaç Paraşütü Akrobasi Türkiye Şampiyonası ve Su Jeti ve Flayboard Türkiye Şampiyonalarına başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptıklarını, ardından da bu yıl Türkiye'de ilk defa Tunceli'nin ev sahipliğinde 20 ülkenin katılımıyla R4 Rafting Dünya Şampiyonasını tamamladıklarını belirten Sonel, "Çok güzel bir Rafting Dünya Şampiyonası'na Tunceli olarak ev sahipliği yaptık. Ülkemizin ve Tunceli'mizin misafirperveliğini dünyanın 20 farklı ülkesinden Brezilya
'dan İtalya
'ya, Şili
'den Fransa
'ya, Kostarika'dan Bulgaristan
'a, Hindistan
'dan Çin'e kadar gelen sporcuyla, teknik heyet ve hakemiyle 800 civarında konuğa, aynı vakitte yurt içinden ve yurt dışından bu şampiyona ile Tunceli'nin muhteşem doğasını görmeye gelen binlerce vatandaşımıza da ev sahipliğini hep birlikte güzel bir şekilde yapmaya çalıştık." diye konuştu.
Şampiyonaya destek veren kurum ve kuruluşların çalışanları ile öğrencilere, öğretmenlere ve sponsorlar teşekkür eden Vali Sonel, "Bu dünya şampiyonasının güzel geçmesine vesile olduğunuz için, emek verdiğiniz için, değer kattığınız için, gelen misafirlerimize Tunceli'den ve ülkemizden güzel anılarla ayrılmasına sağladığınız destek için sizlere ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum." dedi.
Şampiyonaların Tunceli'ye önemli katılar sağladığını ifade eden Vali Sonel, Tunceli'ye il dışından gelenlerin modern bir kentle karşılaştıklarını, olumsuz algılarının değiştiğini ve şaşırdıklarını kendisine aktardıklarını sözlerine ekledi.
Etkinliğe, Vali Sonel'in yanı sıra, Tunceli Jandarma
Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş
, kurum müdürleri ve şampiyonada görev alan tüm çalışanlar katıldı.