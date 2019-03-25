Vali Sonel, Şehit Aileleri ve Gazilerle Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Tunceli
Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda bir araya geldi.
Mameki Parkı Artukbey Kahve'de düzenlenen kahvaltıya Vali Sonel, eşi Handan Sonel, Tunceli Jandarma
Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Vali Yardımcıları Akın Zor ve Selçuk
Yosunkaya, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş
, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Müftüsü Aşır Durgun, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Eylem Mut
, şehit aileleri ve gaziler katıldı.
Program İl Müftüsü Aşır Durgun'un şehitler için okuduğu dua ile başladı.
Kahvaltıda şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Vali Sonel, talep ve sıkıntılarını dinleti.
Programda konuşan, Vali Sonel, şunları kaydetti:
"Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için gözünü kırpmadan canını veren, sağlığını kaybeden vatan evlatlarımızı ve yakınları kendi ailemizden farklı görmüyoruz. Devletimiz, tüm imkanları ile maddi ve manevi olarak her yönden şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanındadır. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz baş tacımızdır. Kapımız ve gönlümüz sizlere her zaman açıktır. Yeni Yaptırdığımız Munzur Çayı
kıyısındaki düzenlemeler kapsamında buraya Mardin
'den yatırımcımız Tacettin bey geldi ve kısa sürede Artuk Bey markasını getirdi. Hem istihdama katkı hem de çok güzel ve kaliteli bir mekan kazandırdı. Kendisine teşekkür ederiz."
Jandarma, Tunceli, Güncel
Kaynak: AA