Vali Sonel, şehit annesi ile Bakan Soylu'yu telefonda görüştürdü

Ordu Valisi Tuncay Sonel, şehit annesi Emine Damcı'nın talebi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşmesini sağladı.

27.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:29
Ordu Valisi Tuncay Sonel, şehit annesi Emine Damcı'nın talebi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşmesini sağladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sonel, 2019 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın, Durugöl Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.
Aileyle sohbet eden Sonel, "Allah sizlere sabır versin. Her zaman yanınızdayız, kapımız her daim sizlere açık. Bizleri de bir evladınız olarak görmenizi isteriz." ifadesini kullandı.
Vali Sonel, Damcı'nın isteği üzerine Bakan Soylu'yu cep telefonundan görüntülü arayarak görüşmelerine aracı oldu.
Ordu'ya geldiğinde Vali Sonel ile kendilerini ziyaret edeceğini aktaran Bakan Soylu, "Allah bizi, sizlere karşı mahcup etmesin. Ellerinizden öpüyorum, dualarınızı eksik etmeyin." diye konuştu.
Vali Tuncay Sonel, daha sonra Tunceli'de 2017 yılında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan hakim Onur Alan'ın annesi Fatma ve babası Mahmut Alan'ı da evlerinde ziyaret etti.
Tunceli Valiliği görevi sırasında şehidin adının Ovacık Gözeler İlkokuluna verildiğini, ailesiyle de orada tanıştığını anımsatan Sonel, evlerinde ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu aktardı. Vali Sonel, şehit annesi ile Bakan Soylu’yu telefonda görüştürdü

Kaynak: AA

Etiketler: Süleyman Soylu, Ordu, Güncel, Haber

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