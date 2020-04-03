Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vali Sonel, yolda gördüğü çocukları, oyuncak verip evlerine gönderdi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, yolda gördüğü çocuklara oyuncak verip, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmamaları uyarısında bulundu.

03.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:52
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, yolda gördüğü çocuklara oyuncak verip, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmamaları uyarısında bulundu.
Valiliğin desteğiyle Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan tekstil fabrikasında, Sonel'in girişimleriyle, koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara ücretsiz dağıtılmak üzere maske dikimine başlandı.
Çalışmaları yerinde görmek için fabrikaya giden Vali Sonel, İsmet İnönü Mahallesi'nde yolda oyun oynayan çocuklarla karşılaştı.
Makam aracından inen Sonel, önce çocukları birbirlerinden uzaklaştırarak sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.
Çocuklara maske, ardından da oyuncak veren Sonel, onları evlerine göndererek, dışarı çıkmamaları konusunda ikaz etti. Vali Sonel, yolda gördüğü çocukları, oyuncak verip evlerine gönderdi

Kaynak: AA

Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, Tunceli, Güncel

Haberin Videosu :

Vali Sonel, yolda gördüğü çocukları, oyuncak verip evlerine gönderdi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Vali Sonel, yolda gördüğü çocukları, oyuncak verip evlerine gönderdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapıyor Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapıyor
İstanbul’da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu Haberler
İstanbul'da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı Haberler
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’de en riskli illeri tek tek sıraladı Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de en riskli illeri tek tek sıraladı
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü
Türkiye’de koronavirüs 425 can aldı, vaka sayısı 20 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 425 can aldı, vaka sayısı 20 bini aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak
’Beni darp ettiler’ diyen Seren’in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı Haberler
'Beni darp ettiler' diyen Seren'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:26: Erdoğan: "Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma... - Haber 20:26: Erdoğan: "İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve... - Haber 20:25: - Güney Kore'de korona vaka sayısı 10 bini geçti - Haber 20:24: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu gece itibarıyla 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak ilimizi belirli... - Haber 20:24: Karabük'te yurtlara yerleştirilen yabancılar ülkelerine gönderilmek üzere yola çıktı - Haber 20:15: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz - Haber 19:53: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor - Haber 19:46: Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor - Haber 19:42: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı - Haber 19:24: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber