21.06.2019 13:48
Haberler » Ekonomi » Haber

Vali Soytük, modernleştirilen sınır kapısını inceledi

Vali Soytük, modernleştirilen sınır kapısını inceledi

Kilis Valisi Recep Soytürk, Öncüpınar Sınır Kapısında yapımı devam eden Modernizasyon yerinde inceledi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Öncüpınar Sınır Kapısında yapımı devam eden Modernizasyon yerinde inceledi.

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye 'nin en önemli kara hudut kapılarından biri olan Kilis'in Öncüpınar Gümrük Müdürlüğünün modernizasyonu yapılmaya devam ediyor. Kilis Valisi Recep Soytürk, beraberindeki teknik heyet ile birlikte modernizasyonu yapılan Öncüpınar Sınır Kapısında incelemelerde bulundu. GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz, tarafından modernizasyon hakkında Vali Soytürk'e bilgi verdi. Vali Soytürk, modernizasyonun hızlı bir şekilde tamamlanması için talimat verdi.

Yaklaşık 65 dönüm üzerinde tır parkının da kurulacağı Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda 55 bin dönüm üzerinde ise binek araç yolcu salonu ve tesisler yapılacak. - KİLİS
Kaynak: İHA
türkiye , ticaret bakanlığı , kilis , Ekonomi

Son Dakika Haberleri
14:31Red Bull Cliff Diving, Sao Miguel Adası'nda düzenlenecek
14:29Cilvegözü'nden, Türkiye'ye ithalat ve transit ticaret yapılmasına başlandı
14:27Buğday ürünü ihracatından ekonomiye 10 milyar dolar katkı
14:25Spot piyasada elektrik fiyatları
14:24"Yerli ve milli ürünleri teşvik etmeyi sürdüreceğiz"
14:23Mermerciler Derneği Başkanı Sönmez güven tazeledi
14:23Corendon Airlines ve AFI KLM E&M yeniden işbirliği yaptı