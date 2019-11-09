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Vali Soytürk Muhtarlar ile bir araya geldi

Kilis Valisi Recep Soytürk, Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

09.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:32Vali Soytürk Muhtarlar ile bir araya geldi
Valisi Recep Soytürk, Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Vali Soytürk, İl Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Valilik Özel kalem Müdürü İhsan Aray, Valilik Basın Halkla İlişkiler Müdürü Nuri Yeşilçimen ile birlikte Şehit Sakıp Mahallesi Muhtarı Mehmet Karakuş'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen muhtarlarla ilgili toplantıya katıldı.

Vali Soytürk, Muhtarların sorunlarını dinledikten sonra gereğinin yapılması için talimatlar verdi. Muhtarların önerilerini de alan Vali Soytürk ile beraberindekiler muhtarlara teşekkür ettiler. - KİLİS

Mehmet Karakuş, Jandarma, Kilis, Yaşam

Kaynak: İHA

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