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Vali Soytürk muhtarlarla bir araya geldi

Kilis Valisi Recep Soytürk, Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

11.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:05Vali Soytürk muhtarlarla bir araya geldi
Valisi Recep Soytürk, Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, Muhtarlar Derneği Başkanı Bülent Öztin ve 9 Mahalle Muhtarı ile azaları öğretmevinde bir araya geldi.

Muhtarların sorunlarını, sıkıntılarını önerilerini dinleyen Vali Soytürk, muhtarlardan gelen talepleri ilgili kurumları talimatlar verdi.

Toplantıda Valilik Özel kalem Müdürü İhsan Aray, Valilik Basın Halkla İlişkiler Müdürü Nuri Yeşilçimen hazır bulundu. - KİLİS

Mahmut Karabulut, Jandarma, Kilis, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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