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Vali Soytürk Musabeyli ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Kilis Valisi Recep Soytürk, Musabeyli ilçesi ile köylerinde ziyaretler yaparak, bölge halkı ile bir araya geldi.

06.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:45Vali Soytürk Musabeyli ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi
Valisi Recep Soytürk, ilçesi ile köylerinde ziyaretler yaparak, bölge halkı ile bir araya geldi.

Vali Recep Soytürk, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer ve İl Genel Meclis Üyesi Hasan Bozkurt ile birlikte Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval'ı ziyaret ettiler. Vali Soytürk daha sonra Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı ve Şenlikçe köylerindeki bulunan gazileri ziyaret etti. Vali Soytürk, İl Özel İdaresinin çalışmaları hakkında İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer'den bilgi aldı. Vali Soytürk, köylerde vatandaşlar ile bir araya gelerek, hal hatır sorarak, sorunlarını dinledi. - KİLİS

Meclis Başkanı, Musabeyli, Kilis, Güncel

Kaynak: İHA

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