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Vali Soytürk şahit ailelerini yalnız bırakmıyor

Kilis Valisi Recep Soytürk eşi Nurdan Soytürk ile birlikte Şehit polis memuru Serdar Gören'in ailesini ziyaret etti.

13.02.2020 11:17 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:17Vali Soytürk şahit ailelerini yalnız bırakmıyor
Valisi Recep Soytürk eşi Nurdan Soytürk ile birlikte Şehit polis memuru Serdar Gören'in ailesini ziyaret etti.

30 Eylül 2014 yılında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Yunus Timinde görevli polis Serdar Gören trafik kazası sonucu şehit olmuştu. Vali Recep Soytürk eşi Nurdan Soytürk, Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman ve yetkililer ile birlikte şehit polis memuru Serdan Gören'in Elbeyli ilçesine bağlı Çıldıroba köyündeki ailesini ziyaret etti. Şehit memuru Gören'in ailesi ile sohbet eden Vali Soytürk, her zaman şehit yakınlarının emrinde olduklarını ifade etti.

Kıbrıs Gazisi Yıldız'a ziyaret

Vali Recep Soytürk ile protokol üyeleri daha sonra Elbeyli ilçesine bağlı Yağız Köyü Eğlence Mezrasında yaşayan Kıbrıs Gazisi Mehmet Yıldız'ı ziyaret ettiler. Vali Soytürk, Kıbrıs Gazisi Yıldız ile sohbet ederek bir sıkıntısı olup olmadığını sordu. - KİLİS

Polis, Kilis, Güncel

Kaynak: İHA

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