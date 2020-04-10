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Vali Soytürk'ten Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Kilis Valisi Recep Soytürk, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıldönümü ve "10 Nisan Polis Haftası" münasebetiyle İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

10.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:41
Vali Soytürk'ten Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Kilis Valisi Recep Soytürk, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıldönümü ve "10 Nisan Polis Haftası" münasebetiyle İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.


İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut tarafından karşılanan Vali Soytürk, mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca hizmet veren tüm emniyet mensuplarını tebrik etti.


Vali Soytürk, ziyarette yaptığı açıklamada gücünü yasalardan, desteğini halktan alan geçmişi şan ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.


Millet olarak huzur ve güvenliğimizi temin eden Türk Polisine bir kez daha şükranlarını ileten Vali Soytürk, Kilis'in huzur kenti olmasının en büyük kahramanları olan emniyet mensuplarının aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarı dileklerinde bulundu. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis Haftası, Kilis, Polis, 3. Sayfa
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