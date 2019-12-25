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Vali Soytürk'ten TBMM'nde gurubu bulunan partilere ziyaret

Kilis Valisi Recep Soytürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gurubu bulunan CHP, MHP ile İYİ Parti İl Başkanlıklarını ziyaret etti.

25.12.2019 10:23 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:28 Vali Soytürk'ten TBMM'nde gurubu bulunan partilere ziyaret
Valisi Recep Soytürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gurubu bulunan CHP, MHP ile İYİ Parti İl Başkanlıklarını ziyaret etti.

Vali Recep Soytürk' Ak Parti Kilis İl Başkanlığı'nın ardından TBMM'de gurubu bulunan CHP, MHP ile İYİ Parti İl yönetimleriyle bir araya geldi. Vali Soytürk'ü CHP'de il Başkanı Enver Kestanlıoğlu, CHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Geloğlu ile partililer karşıladı. İYİ Parti'de il Başkanı Ağa Gündoğmuş ve partililerle bir araya gelen Vali Soytürk, son olarak da Milliyetçi Hareket Partisi il Başkanlığını ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi Kilis il Başkanı Hasan Mısırlıgil ve Milliyetçi Hareket Partili yöneticiler ile görüşen Vali Soytürk, bölge gündemi ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. - KİLİS

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Kilis, Güncel

Kaynak: İHA

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