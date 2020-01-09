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Vali Soytürk'ün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

09.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:51Vali Soytürk'ün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajı
Valisi Recep Soytürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, İletişimin en güçlü kanallarından olan basın, toplumun gerçekleri öğrenmesi ve düşüncelerini duyurmasının etkili bir araç olduğunu vurgulayarak, "İletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte toplumun aydınlanmasında önemli bir rol üstlenen basın, internet medyası ve sosyal medya ile yelpazesini genişletmiş, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına erişmiştir. Tarafsız, özgür ve objektif basın, güçlü demokrasiye uzanan merdivenin en önemli basamaklarındandır. Kamuoyunun bilgilendirilmesinde doğru ve güvenilir yapma, objektif olma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, aynı zamanda vatandaşla devlet arasında köprü görevi görmektedirler. Ülkemizin ve kentimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle toplumsal yapının, kamu kurum ve kuruluşlarının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basın mensuplarımızın yorum ve görüşleri, idareciler olarak çalışmalarımızda önemli faydalar sağlamaktadır. Bu düşüncelerle; Görevlerini yaparken ebediyete intikal eden basın mensuplarına Allah'tan rahmet diliyor, gündeme taşıdıkları konularla İlimizin gelişimine önemli katkılar sunan, çalışma arkadaşlarım olarak gördüğüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadesine yer verdi. - KİLİS

Gazeteciler Günü, Kilis, Güncel

Kaynak: İHA

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