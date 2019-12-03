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Vali Soytürk'ün 3 Aralık Dünya Engelliler günü mesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

03.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:23Vali Soytürk'ün 3 Aralık Dünya Engelliler günü mesajı
Valisi Recep Soytürk, 3 Dünya Engelliler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında Birleşmiş Milletler tarafından Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık tarihi, engellilerin hakları, kazanımları ve yaşam standartlarının geliştirilmesi açısından önemli bir gün olduğunu belirtti.

Soytürk, "Çağdaş dünyanın geldiği ileri noktada engelli vatandaşlarımıza, eğitim, istihdam, barınma, rehabilitasyon ve bakımının sağlanması, ailelerinin desteklenmesi, üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri, yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve kolaylaştırılması sosyal devletin asli görevidir.İnsana verilen değerin en belirgin yansıması engellilere verilen değer ve onlara sağlanan kolaylıklardır. Bu aynı zamanda bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli unsurlardan biridir.Engelli vatandaşlarımızın da kendi sorunlarına sahip çıkma bilincindeki artışla, sorunlarının çözümü konusunda geçmişe göre daha fazla gayret göstermeleri de takdire şayan bir gelişmedir. Engelli vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, onların yaşama sevinçlerini yüksek tutarak hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Engellilerin sorunlarının çözülmesi konusunda toplumun da ilgisini beklediğini belirten Soytürk'ün mesajında, "Doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, başta kamu görevlilerimiz olmak üzere toplumun ilgisini ve katkısını bekliyor, tüm engelli vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi sunuyorum" ifadeleri yer aldı - KİLİS

Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler, Aralık, Kilis, Yaşam

Kaynak: İHA

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