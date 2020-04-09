Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vali Soytürk' ün polis haftası mesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

09.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:55
Vali Soytürk' ün polis haftası mesajı
Kilis Valisi Recep Soytürk, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında polisin gücünü yasalardan aldığını, desteği ise halktan aldığını hatırlatarak, "Kuruluşundan bugüne kadar, Türkiye'de huzur ve güvenliği sağlamayı, vatandaşımın can ve mal güvenliği ile namusunu korumayı, yardıma muhtaç insanlara yardım etmeyi, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife edinen, gücünü yasalardan, desteğini halktan alan geçmişi şan ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Görevini her zaman fedakarca yapan Türk Polis Teşkilatı, gerektiğinde canını hiçe sayarak ulvi görevlerini yerine getirmiş, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmıştır. Çağdaş bir devlet olmanın en önemli gereklerinden birisi insan hak ve özgürlüklerinin önündeki engellerin kaldırılması ve hukukun üstünlüğü prensibinin her alanda egemen kılınmasıdır. Çağdaş bir devlet için yaşamsal öneme sahip bu temel ilkelerimizin uygulamaya geçirilmesinde Türk Polis Teşkilatımızın çok önemli bir rolü vardır" ifadelerini kullandı.

Soytürk, mesajının devamında, "Suç ve suçlularla daha etkin mücadelenin gerçekleştirilebilmesi için zaman mefhumu gözetmeksizin, zor koşullarda görev yapan Türk Polis Teşkilatında halkla ilişkilere önem veren hizmet politikaları benimsenmiş, vatandaş destekli ve halkın polise karşı güven duygusunu geliştiren uygulamalar hız kazanmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, temelinde vatan, millet ve insan sevgisi bulunan bir anlayış içerisinde çalışmalarını özveriyle yürüten Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümünü içten dileklerimle kutluyor, Ülkemizde huzur ve güven ortamının tesisi adına görevi başında şehit düşen emniyet personellerimizi rahmetle, gazilerimizi, malullerimizi ve emeklilerimizi minnetle anıyor, emniyet teşkilatında görev yapan tüm personelimize ve ailelerine sağlık, mutluluk, başarı ve esenlikler diliyorum" ifadesine yer verdi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Huzur, Kilis, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Berfin, Erdoğan’ın da ’Namussuz’ dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi Haberler
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Haberler ›› Güncel ››Vali Soytürk' ün polis haftası mesajı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:12: Düzce'de "Vefa Sağlık Birimi" 872 çağrıyı çözüme kavuşturdu - Haber 17:12: Rize'de ücretsiz maske dağıtımı başladı - Haber 17:12: Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü - Haber 17:11: Çöp toplama hizmetini yürüten işçiler gecesinin gündüzüne katıyor - Haber 17:11: Selçuklu'dan Korona virüsünü engellemek için yeni bir tedbir daha - Haber 16:55: Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi - Haber 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler