Haberler » Güncel » Vali Soytürk' ün yeni yıl kutlama mesajı - Haber

Vali Soytürk' ün yeni yıl kutlama mesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, 2020 yılının bütün vatandaşlara, tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ettiğini söyledi.

31.12.2019 17:29 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:02 Vali Soytürk' ün yeni yıl kutlama mesajı
Kilis Valisi Recep Soytürk, 2020 yılının bütün vatandaşlara, tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ettiğini söyledi.

Vali Soytürk, sevinç ve hüzünleriyle acı ve tatlı anılarıyla bir yılı daha geride bırakarak, yeni heyecanlarla ve büyük umutlarla yeni bir yıla girdiklerini ifade ederek, "Yeni yıllar; geçen bir yılın muhasebesinin yapılarak, yaşanan tecrübeler ışığında, çalışmaların gözden geçirilmesine fırsat veren dönüm noktalarıdır.Yeni yılın, öncekilerden çok daha bereketli, sağlık ve afiyet içerisinde geçmesi; güzellikleriyle unutulamayacak bir yıl olması gönülden temennimizdir.2020 yılının bütün vatandaşlarımıza ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.Yeni bir yılı karşılamanın sevincini tüm Kilisli hemşirelerimizle gönülden paylaşıyor, İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mesai arkadaşlarımın, özel sektör çalışanlarımızın, basın mensuplarımızın ve saygıdeğer Kilislilerin yeni yılını en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadesine yer verdi. - KİLİS

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

02:05   Manisa Valisi Deniz'den sürücülere kitap ve oyuncak hediyesi - Haber
02:04   Mardin'in yeni yılın ilk bebekleri doğdu - Haber
02:04   AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti - Haber
02:03   15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE YENİ YILA BÖYLE GİRDİLER - Haber
02:01   Malatya'da yılbaşı coşkusu - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 02:08:05