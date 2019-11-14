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Vali Soytürk Zeytinyağı fabrikasında

Kilis Valisi Recep Soytürk, Zeytin hasadı nedeniyle yoğunluk yaşandığı zeytin fabrikalarında incelemelerde bulundu.

14.11.2019 12:48 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:53Vali Soytürk Zeytinyağı fabrikasında
Valisi Recep Soytürk, hasadı nedeniyle yoğunluk yaşandığı zeytin fabrikalarında incelemelerde bulundu.

Vali Soytürk, 'de organik zeytin üretiminin yapıldığı Kilis'teki zeytinyağı fabrikalarında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye'de önemli bir zeytincilik merkezlerinden olan Kilis'te, son teknolojik fabrikalarda incelemelerde bulunan Vali Soytürk, Dalından zeytinyağı üretimine kadar olan süreci bizzat yerinde inceleyerek, markalaşma için üreticileri her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Vali Soytürk, 16 Kasım tarihinde Zeytin şenliğine tüm Kilislileri beklediklerini de sözlerine ekledi. - KİLİS

Türkiye, Zeytin, Kilis, Ekonomi

Kaynak: İHA

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