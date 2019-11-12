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Vali sporcuları altınla ödüllendirdi

Sivas Valisi Salih Ayhan, 'Muay Thai Çocuklar ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda derece yapan Sivaslı sporcular Furkan Alıcı ve Ertuğrul Gazi Şahin'i altınla ödüllendirdi.

12.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:17Vali sporcuları altınla ödüllendirdi
Valisi Salih Ayhan, 'Muay Thai Çocuklar ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda derece yapan Sivaslı sporcular Furkan Alıcı ve Ertuğrul Gazi Şahin'i altınla ödüllendirdi.

Antalya'da 27 Eylül-7 Ekim'de 62 ülke ve bin sporcunun katıldığı 'Muay Thai Çocuklar ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda; +71 kiloda dünya şampiyonu olan Furkan Alıcı ile 67 kiloda 2. olan Ertuğrul Gazi Şahin, Vali Salih Ayhan'ı ziyaret etti.

Gençlik ve Şube Müdürü Ayhan Bayhan, Muay Thai İl Temsilcisi Süha Tan ve antrenör Ekrem Arıs nezaretinde Vali Ayhan'ı ziyaret eden sporcular, yapılan müsabaka hakkında Ayhan'a bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Salih Ayhan ise, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, Sivaslıları gururlandırdıklarını söyledi. Ayhan, sporcuları altın ile ödüllendirdi. - SİVAS

Dünya Şampiyonası, Salih Ayhan, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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