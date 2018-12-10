Vali Su, '10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü Kutladı

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:40



10 Aralık 2018 Pazartesi 12:40

Mersin Valisi Ali İhsan Su, "Sahip olduğu farklılıklarını birer zenginlik olarak görüp binlerce yıldır kardeşlik duygularıyla barış içerisinde yaşayan milletimiz, insanların doğuştan sahip olduğu haklarını özgürce kullanmasına tarihimizin, kültürümüzün ve inancımızın bir gereği olarak yaklaşmaktadır" dedi.Su, '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, tüm insanların dil, din, ırk, cins ve yaş gibi farklılıklarıyla doğuştan ve eşit bir şekilde sahip oldukları hak ve özgürlükleri teminat altına alan ve 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 70. yıl dönümünün kutlandığını hatırlattı.İnsan hak ve özgürlüklerini teminat altına alan bu bildirgeye ilk imza atan devletlerden biri olan Türkiye'nin, tüm vatandaşlarının sahip olduğu haklarını en geniş şekilde kullanmasına yönelik düzenlemeleri hız kesmeden hayata geçirmeye devam ettiğini vurgulayan Su, "Sahip olduğu farklılıklarını birer zenginlik olarak görüp binlerce yıldır kardeşlik duygularıyla barış içerisinde yaşayan milletimiz, insanların doğuştan sahip olduğu haklarını özgürce kullanmasına tarihimizin, kültürümüzün ve inancımızın bir gereği olarak yaklaşmaktadır. Millet olarak çağdaş medeniyet seviyesinin de üzerine çıkma hedefi doğrultusunda, ülkemizi çok daha güçlü kılacak olan bu değerlere sevgi, saygı ve hoşgörü ekseninde sahip çıkmaya ve geleceğe taşıma azim ve kararlılığında olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşlarımızın ve tüm insanların 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, bu anlamlı günün tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - MERSİN