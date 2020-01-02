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Vali Su, 3 Ocak Mersin'in Kurtuluş Gününü kutladı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersinlilerin, 3 Ocak'ta yaşlısından gencine, kadınından erkeğine verdiği mücadele ile hürriyet ve bağımsızlık konusundaki azim ve kararlılığını tüm dünyaya gösterdiğini belirterek, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü kutladı.

02.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:17 Vali Su, 3 Ocak Mersin'in Kurtuluş Gününü kutladı
Valisi Ali İhsan Su, Mersinlilerin, 3 Ocak'ta yaşlısından gencine, kadınından erkeğine verdiği mücadele ile hürriyet ve bağımsızlık konusundaki azim ve kararlılığını tüm dünyaya gösterdiğini belirterek, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü kutladı.

Vali Su, 3 Ocak Mersin'in kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Ataların bıraktığı mirasa sahip çıkmak için var güçleriyle çalışacaklarını vurgulayan Su, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tarih boyunca hür ve bağımsız olarak yaşamış yüce milletimiz vatanımıza, bayrağımıza, kardeşliğimize, birlik ve bütünlüğümüze uzanan hain ellere asla geçit vermemiş, bundan sonra da vermeyecektir. Aziz milletimizin Kurtuluş Savaşı ile tüm dünyaya gösterdiği hürriyet ve bağımsızlık konusundaki azim ve kararlılığını Mersinliler de 3 Ocak'ta yaşlısından gencine, kadınından erkeğine verdiği mücadele ile göstermiştir. 3 Ocak 1922'de verilen bu destansı mücadele ile kazanılan zafer Mersinliler olarak bizim için bir gurur kaynağı, ülkemizin, milletimizin bekası, gelişmesi ve kalkınması için her zaman bir itici güç olmuştur. Bu anlamda bizler ecdadımıza layık olmak ve bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla Mersinli hemşehrilerimin 3 Ocak Kurtuluş Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan ve millet uğruna bedenlerini siper ederek şehadet ve gazilik mertebesine erişen tüm kahramanlarımızı sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyor, saygılarımı sunuyorum." - MERSİN

Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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