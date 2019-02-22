Vali Su, Ampute Futbol Takımının Gecesine Katıldı

Kaynak: İHA

Mersin Ampute Futbol Takımı, kuruluşunun 1'inci yılında yardımlaşma ve dayanışma gecesi düzenlendi. Gecede, Mersin Valisi Ali İhsan Su da ampute futbolcuları yalnız bırakmadı.Mersin'in ilk ve tek ampute futbol takımı olarak Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü bünyesinde 2. Ligde mücadele eden Ampute Futbol Takımı, kuruluşunun 1'inci yılını dayanışma gecesiyle kutladı. Bir otelde gerçekleştirilen geceye, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (MTSO) Ayhan Kızıltan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Mersin Ampute Futbol Takımı Kulüp Başkanı Ali Yamaç, Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Uğur Özcan, Ampute Futbol Takımı sporcuları ve çok sayıda davetli katıldı.Gecede bir konuşma yapan Vali Su, devletin her zaman engelli vatandaşların yanında olduğunu söyledi. Engelli vatandaşların çok özel insanlar olduğunu vurgulayan Su, "Bizler de ilimizde onların hayatını kolaylaştırmak için çok önemli çalışmalar yapıyoruz" dedi.Engelli sporcuların insanlar için çok iyi birer örnek olduğunu dile getiren Su, engelli sporcuların hem Mersin hem de Türkiye açısında birer gurur kaynağı olduklarını ifade etti.Konuşmaların ardından, Vali Su ve protokol üyeleri günün anısına plaket takdim ettiler. Gecede Latif Doğan da bir konser verdi. - MERSİN