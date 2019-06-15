15.06.2019 14:59
Haberler»Güncel » Haber

Vali Su, Babalar Gününü kutladı

Vali Su, Babalar Gününü kutladı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, babaların, hayatın her anında en büyük yol gösterici ve dayanak noktası olduklarını belirterek, tüm babaların Babalar Gününü kutladı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, babaların, hayatın her anında en büyük yol gösterici ve dayanak noktası olduklarını belirterek, tüm babaların Babalar Gününü kutladı.

Vali Su, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, tüm babalara sevgilerini sunan Vali Su, "Kültürümüzde ve inancımızda büyük değer atfedilen, bizleri geleceğe güvenle hazırlamak için büyük bir çaba gösteren, hayatımızın her anında en büyük yol göstericimiz, en güçlü dayanak noktamız olan babalarımızın Babalar Gününü en içten duygularımla kutluyorum. Varlıklarıyla bizlere güç veren, mutluluğumuzu kendi mutluluğu sayan, haklarını hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğimiz ve asla ödeyemeyeceğimiz özveri, fedakarlık, güven ve sorumluluk abidesi tüm babalarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - MERSİN
Kaynak: İHA
Babalar Günü, Ali ihsan, Mersin, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:33 Arızalanan British Airways uçağı İstanbul Havalimanı'na indi
16:32 TSK'dan İdlib'e lojistik destek
16:32 Yavuzlar İnşaat'tan Babalar Günü'nü anlamlı kılan etkinlik
16:32 MERTCANLAR MERMER, 35 YILDIR MERMERE ŞEKİL VERMEYE DEVAM EDİYOR
16:32 Canikli'den Moody's'in Türkiye kararına yanıt
16:31 Çin'den Hong Kong'un askıya alma kararına destek
16:31 Karabük'te öğrenciler YKS'ye girebilmek için koştu