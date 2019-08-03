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Vali Su, Başkan Yılmaz'ı ziyaret etti

Mersin Valisi Ali ihsan Su, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ı ziyaret etti.

03.08.2019 10:14 Vali Su, Başkan Yılmaz'ı ziyaret etti
Mersin Valisi Ali ihsan Su, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ı ziyaret etti.

Kentte yapılması planlanan projelerin konuşulduğu ziyarette Vali Su, ilçenin genel durumu, belediye tarafından yapılan yatırımlar ve yürütülen projeler hakkında Başkan Yılmaz'dan bilgiler aldı.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaretin sonunda Vali Su, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Yılmaz da ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Su'ya nazik ziyareti için teşekkür etti. - MERSİN

Atsız Afşın Yılmaz, Ali ihsan, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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