Vali Su başkanlığında korona virüs tedbirleri toplantısı düzenlendi
MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında, Korona Virüs Tedbirleri konulu toplantı düzenlendi.
17.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:38
MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında, Korona Virüs Tedbirleri konulu toplantı düzenlendi. Toplantıda, Mersin'de alınan ve alınması gereken önlemler ele alındı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine yayımlanan korona virüs tedbirleriyle ilgili genelge çerçevesinde alınması gereken önlemlerin ele alındığı toplantı, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, Vali Yardımcıları Süleyman Deniz ve İbrahim Küçük, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Olcay Tok ile il müdürleri katıldı.
Toplantıda, Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs (Kovid-19) salgınından Mersin'de vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla daha önce alınan tedbirler gözden geçirilerek, alınması gereken yeni önlemler görüşüldü. - MERSİN
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine yayımlanan korona virüs tedbirleriyle ilgili genelge çerçevesinde alınması gereken önlemlerin ele alındığı toplantı, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, Vali Yardımcıları Süleyman Deniz ve İbrahim Küçük, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Olcay Tok ile il müdürleri katıldı.
Toplantıda, Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs (Kovid-19) salgınından Mersin'de vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla daha önce alınan tedbirler gözden geçirilerek, alınması gereken yeni önlemler görüşüldü. - MERSİN
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Ali ihsan, Mersin, Güncel
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