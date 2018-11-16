Vali Su, Çiçek Pasajı'ndaki Restorasyon Çalışmalarını İnceledi

Mersin
Valisi Ali İhsan Su
, merkez Akdeniz
ilçesindeki Çiçek Pasajı'nda yapılan yenileme ve restorasyon çalışmalarını inceledi.
Vali Su, Akdeniz Belediye Başkanvekili Kaymakam Muhittin Pamuk
ile birlikte Çiçek Pasajı'nı ziyaret etti.
Pasajdaki yenileme çalışmalarıyla ilgili Kaymakam Pamuk'tan bilgiler alan Su, restorasyon çalışmalarını inceledi.
Su, ziyaret sırasında ziyaret ettiği esnaflarla da sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Su, her alanda yapılan yatırımlarla kentin gelişmeye devam ettiğini söyledi.
Bu çalışmalardan biri olan Çiçek Pasajı'nın, yenileme ve restorasyon çalışmalarıyla güzelleşeceğini aktaran Su, pasajın cazibe merkezi haline geleceğini belirtti.
Su, projenin yaklaşık 1 ay sonra tamamlanacağını bildirdi.
Mersin,Akdeniz