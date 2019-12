Vali Su'dan üreticilere IPARD II çağrısı

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin'in IPARD II destekleme programından en üst seviyede yararlanmasını arzu ettiğini belirterek, "Kentimizde çiftçilerimiz, üreticilerimiz müracaat yapsın, talepte bulunsun ve biz o talepleri değerlendirelim" çağrısında bulundu.Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mersin Koordinatörlüğü tarafından IPARD II Programı 8. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında tanıtım toplantısı düzenlendi. Akdeniz İhracatçı Birliklerinde düzenlenen toplantıya, Mersin Valisi Su ile Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, TKDK İl Koordinatörü Beytullah Uygur ile oda ve borsa başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları, çiftçiler ve üreticiler katıldı."Tarım alanında çok ciddi çalışmalar yapıyoruz"Vali Su, toplantıda yaptığı konuşmada, TKDK'nın her yıl tarımsal alanda kırsal kalkınmaya yönelik çok ciddi hibe projeleri gerçekleştirdiğini söyledi. Mersin'in her sektörde öne çıkan bir il olduğunu dile getiren Su, kentin bu önemli potansiyelini değerlendirebilmek için her alanda çok ciddi çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Mersin'in tarım sektöründe çok önemli varlıkları ve imkanları olduğunu kaydeden Vali Su, "Katma değeri yüksek ürünler oluşturmamız, ürünlerin daha iyi pazarlanması ve bir çok konuda kendimizi daha iyi noktalara getirmek için tarımsal anlamda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Hükümetimizin, devletimizin bu anlamda çok ciddi katkıları var. Son 15 yılda tarım sektörüne yaklaşık 1,5 milyar TL destek sağlandı" dedi."Dışarıda 100 TL'ye yaptırdığınız araştırmayı, tarım teknoparkında 10 TL'ye mal edebileceksiniz"Tarım sektöründe Mersin'de devam yatırımları da anlatan Su, 800 dönüm üzerine bir tarım teknoparkı kurduklarını belirterek, "Şirketini de kurduk, onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bundan sonra tarımsal alanda araştırma yapacak insanlarımız bu tarım teknoparkından istifade edebilecek. Belki de dışarıda 100 TL'ye yaptırdığı bir araştırmayı burada 10 TL'ye mal edebilecek. Hem laboratuvar anlamında hem de arazide deneme üretimi için imkan sağlamış olacağız. Yine ilimizde tarıma yönelik Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurduk, çalışmaları devam ediyor. Tarım ve gıda alanında çalışacak, üretim yapacak sektörleri aynı alana toplayacağız. Daha sağlıklı ve iyi üretim gerçekleştirmiş olacağız. Bu anlamda ilimizde Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımız çalışmalarını yürütüyor" ifadelerini kullandı."Çiftçilerimiz, üreticilerimiz talepte bulunsun"Çiftçilere ve üreticilere, hibe projelerinden yararlanmaları çağrısında bulunan Su, "Arzu ediyorum ki, IPARD II destekleme programından da ilimiz en üst seviyede istifade etsin. Kentimizde çiftçilerimiz, üreticilerimiz müracaat yapsın, talepte bulunsun ve biz o talepleri değerlendirelim. Böylelikle hem üretimimizi daha iyi hale getirelim hem istihdamımızı artıralım hem de ülkemizi daha da kalkındırmış olalım" diye konuştu.Konuşmaların ardından plaket takdim töreni ile devam eden programda, Proje Başvuru Birim Amiri Mustafa Rat da bir sunum yaptı. - MERSİN