Vali Su, Dünya Engelliler Günü'nü Kutladı

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:58



03 Aralık 2018 Pazartesi 13:58

Mersin Valisi Ali İhsan Su, "İnsanı merkeze alan bir geleneğin temsilcileri olarak engelli vatandaşlarımızı toplumun ayrılmaz bir parçası olarak görmekteyiz" dedi.Vali Su, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, engellilerin her alanda yanlarında olmayı, onların toplumsal hayatın içerisinde herhangi bir engele takılmadan var olmalarını sağlamayı öncelikli sorumlulukları arasında gördüklerini belirterek, "Bu doğrultuda kamu, yerel yönetim, iş dünyası ve sivil toplum olarak ortak hareket etmekte, engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunlara ivedilikle çözüm bulmakta, eğitim, sağlık, spor, sanat ve çalışma hayatı başta olmak üzere gündelik hayatlarını kimseye ihtiyaç duymadan sürdürmelerini sağlamaya çalışmaktayız. Önlerine çekilen engeller ortadan kaldırıldıkça engelli vatandaşlarımız da zorlukları aşarak sabırla ve inançla çalışmakta, yaşamın tüm alanlarında büyük başarılara imza atmakta ve bu başarıları ile bizleri gururlandırarak bir kez daha kendilerine hayran bırakmaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, karşılaştıkları engelleri ortadan kaldıracak, sorunlarına çözümüne katkı sağlayacak çalışmaların öncüsü olmaya, bu konuda tüm dinamiklerce yürütülen çalışmalara azami desteği sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN