Vali Su, güvenlik güçleriyle bayramlaştı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Ramazan Bayramı münasebetiyle Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Vali Su, güvenlik güçleriyle bayramlaştı
25.05.2020 16:53 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:56
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Ramazan Bayramı münasebetiyle Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Çevik Kuvvet, Özel Harekat ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerine de birer ziyaret gerçekleştirerek personelin bayramını kutlayan Vali Su, büyük bir özveri ile çalışmaya devam eden güvenlik güçlerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ayrıca, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu ile birlikte Gözne yolu jandarma kontrol noktası ile Kazanlı polis kontrol noktasını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Su, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye gayret gösteren güvenlik güçlerine teşekkür ederek bayramlarını kutladı. - MERSİN
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?

Kaynak: İHA

Etiketler: Ali ihsan, Jandarma, Mersin, Güncel, Haber

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