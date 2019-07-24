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Vali Su, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde incelemelerde bulundu

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

24.07.2019 16:10 Vali Su, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde incelemelerde bulundu
MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Vali Su, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ahmet Göktürk ve diğer görevlilerin de katıldığı ziyarette, pasaport ve sürücü belgesi verilmesine ilişkin iş ve işlemler konusunda yetkililerden bilgi aldı.

Nüfus işlemleri için gelen vatandaşlarla ve çalışanlar ile iş süreçleri konusunda sohbet eden Vali Su, sorun ve talepleri dinleyerek, problemlerin çözümü konusunda yetkililere talimat verdi. - MERSİN

Ali ihsan, Toroslar, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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