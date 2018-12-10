Vali Su, İnsan Hakları Günü'nü Kutladı

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:33



10 Aralık 2018 Pazartesi 11:33

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Su, yayımladığı mesajında, tüm insanların dil, din, ırk, cins ve yaş gibi farklılıklarıyla doğuştan ve eşit şekilde sahip oldukları hak ve özgürlükleri teminat altına alan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabulünün 70. yıl dönümünün kutlandığını anımsattı.Bu bildirgeye ilk imza atan devletlerden biri olan Türkiye'nin, tüm vatandaşlarına sahip olduğu haklarını en geniş şekilde kullanmasına yönelik düzenlemelerin hız kesmeden hayata geçirmeye devam edeceğini dile getiren Su, şunları kaydetti:"Sahip olduğu farklılıklarını birer zenginlik olarak görüp binlerce yıldır kardeşlik duygularıyla barış içerisinde yaşayan milletimiz, insanların doğuştan sahip olduğu haklarını özgürce kullanmasına tarihimizin, kültürümüzün ve inancımızın bir gereği olarak yaklaşmaktadır. Millet olarak çağdaş medeniyet seviyesinin de üzerine çıkma hedefi doğrultusunda, ülkemizi çok daha güçlü kılacak olan bu değerlere sevgi, saygı ve hoşgörü ekseninde sahip çıkmaya ve geleceğe taşıma azim ve kararlılığında olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşlarımızın ve tüm insanların 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, bu anlamlı günün tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum."