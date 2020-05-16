Vali Su, işine son verilen belediye işçisini ziyaret etti

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediyesinden işten çıkarılan işçiyi evinde ziyaret ettti.

16.05.2020 21:12 | Son Güncelleme: 16.05.2020 21:14
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediyesinden işten çıkarılan işçiyi evinde ziyaret ettti.
Su, Mersin Büyükşehir Belediyesinde 14 yıl çalıştıktan 19 Aralık 2019'da performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarılan Ufuk Eser'in Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'ndeki evine gitti.
Burada ikisi görme engelli 3 çocuğu ve eşiyle yaşayan Eser ile sohbet eden Su, ona iş bulma sözü verdi.
Vali Su, daha sonra Eser'in görme engelli çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.
İşten çıkartılan Ufuk Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yıl Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını anımsattı.
İşten çıkarılma nedeninin gerçeği yansıtmadığı dile getiren Eser, şunları kaydetti.
"Çocuklarım için yaşam mücadelesi veriyorum. Beni işimden eden Mersin Büyükşehir Belediyesi önceki günlerde evime erzak getirmişti. Çocuklarımın ekmeğini alıp, erzak göndermiş. Bu çok zoruma gitti. O erzağı alıp, belediyenin önüne gidip protesto ettim. Sesimi duyurmak istedim. Bugün de büyükşehir belediyesinden erzak getirdiler. Ben istemedim 'Başkalarına verin.' dedim. O protestomun ardından Mersin Valimiz Ali İhsan Su bizi yalnız bırakmadı. Arkamda olduklarını ve yalnız olmadığımı bana hissettirdiler. Valimiz ziyaretiyle bizi onurlandırdı."
Bu arada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de ziyarette, Eser'in engelli iki çocuğu için anneye engelli evde bakım maaşı verildiğini bildirdi. Vali Su, işine son verilen belediye işçisini ziyaret etti

Kaynak: AA

Etiketler: Ali ihsan, Mersin, Güncel, Haber

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