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Vali Su, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ı kabul etti

Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

29.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:58Vali Su, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ı kabul etti
Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Memur-Sen Şube Başkanı Abdulla Çelik ve bağlı sendikaların şube başkanlarının da yer aldığı ziyarette, Genel Başkan Ali Yalçın, konfederasyon olarak Mersin'de bir dizi programa katılacaklarını ifade ederek, göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı Vali Su'ya teşekkür etti.

Vali Su ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sendikaların gelişmiş toplumların vazgeçilmez kurumları olduğunu söyledi. Su, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'a yürüttükleri çalışmalarda başarılar diledi.

Ziyaret, Genel Başkan Yalçın'ın konfederasyon olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vermesinin ardından yapılan sohbetle sona erdi. - MERSİN

Ali Yalçın, Memur Sen, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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