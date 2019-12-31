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Vali Su, Mersinlilerin yeni yılını kutladı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 2019'da kent dinamikleri ile sergiledikleri uyum ve iş birliğini, 2020 yılında daha üst noktalara çıkararak aynı kararlılıkla devam ettireceklerini belirterek, Mersinlilerin yeni yılını kutladı.

31.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:03 Vali Su, Mersinlilerin yeni yılını kutladı
Mersin Valisi Ali İhsan Su, 2019'da kent dinamikleri ile sergiledikleri uyum ve iş birliğini, 2020 yılında daha üst noktalara çıkararak aynı kararlılıkla devam ettireceklerini belirterek, Mersinlilerin yeni yılını kutladı.

Vali Su, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, kentte yakalanan uyum ve iş birliğine dikkat çeken Vali Su, "2000'lerin onlu yıllarını geride bırakıp yirmili yıllara adım atmanın mutluluk, heyecan ve umudunu hep birlikte yaşıyoruz. Kentin tüm dinamikleri ile Mersin ortak paydasında buluşarak ilimizin sahip olduğu zengin potansiyeli en etkin şekilde harekete geçirerek birçok yatırım ve hizmetlerle 2019 yılını tamamladık. Sergilediğimiz uyum ve iş birliğini, her şeyin en iyisine layık Mersinli hemşehrilerimizin huzur ve refahını daha da arttıracak çalışmalarla sürdürmeye gayret ettik. Önümüzdeki yılda da Mersin markasına değer katacak, barış ve kardeşlik şehri Mersinimizi sosyal, ekonomik ve kültürel yönden daha da üst noktalara çıkaracak girişimlerimizi aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. Bu duygularla Mersinli hemşehrilerimin ve aziz milletimizin yeni yılını en içten dileklerimle tebrik ediyor, 2020 yılının ilimiz, ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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