Vali Su, Mut ilçesinde incelemelerde bulundu

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mut ilçesinde kent merkezinden Yerköprü Şelalesine kadar birçok bölgede incelemelerde bulundu.

Vali Su, Mut ilçesinde incelemelerde bulundu
19.06.2020 10:15 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:19
MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mut ilçesinde kent merkezinden Yerköprü Şelalesine kadar birçok bölgede incelemelerde bulundu. Vali Su, gezisi sırasında vatandaşlarla da bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Su, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Mut'a gitti. Gezide, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ile vali yardımcıları, il müdürleri ve ilçe kaymakamının da eşlik ettiği Vali Su, Mut Sebze ve Meyve Halinde esnafla bir araya gelerek sohbet etti.

Hal ziyaretinin ardından ilçenin 2 kilometre güneybatısında bulunan Dağ Camiinde incelemelerde bulunan Su, bu tarihi caminin restorasyonun yapılacağını söyledi. Su, yine bu kapsamda Nureddin Sofi (Nure Sofi) Türbesinde de restorasyon çalışmalarının yapılacağını ifade etti.

Daha sonra Mut Öğretmenevine geçen Su, Mut Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısına başkanlık etti.

Toplantının ardından Hacınuhlu Mahallesindeki Orman İşletme Müdürlüğü Karaekşi Fidanlık Şefliğini ziyaret eden Su, dağıtımı yapılacak 15 bin adet Mut Beyazı cinsi incir fidanı yetiştirme alanında incelemelerde bulundu.

Mut programı çerçevesinde Yerköprü Şelalesinde yapılan yeni düzenlemeleri yerinde inceleyen Vali Su, daha sonra ilçede Palantepe Mahallesinde yapımı devam eden ve bu yıl içinde hizmete alınması planlanan Ak Ali Küçük Engelliler Eğitim Merkezini gezdi.

Mut programı kapsamında her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Vali Su, halkın sorun ve taleplerini de dinledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Ali ihsan, Mersin, Mut, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor Haber
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp’ın 3 özelliği devre dışı kaldı Haber
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Müge Anlı’nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı’da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Adana’da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü Haber
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Trablus’ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı Haber
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Haberler››Güncel››Vali Su, Mut ilçesinde incelemelerde bulundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:53: Covid-19'a karşı 'Ümit-19' - Haber 00:51: Meksika'da belediye başkanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 00:51: Şehit Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi - Haber 00:48: Kendisinden haber alınamayan kişi, tarlasında ölü bulundu - Haber 00:47: Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 00:13: Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 23:29: Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi - Magazin 23:20: Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü - Haberler 22:47: İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı - Haber 19:42: Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı - Haberler