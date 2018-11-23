Vali Su, Öğretmenler Günü'nü Kutladı

Mersin
Valisi Ali İhsan Su
, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Su mesajında, öğretmenlerin, geleceğin teminatı olan çocukları yetiştirmek gibi kutsal bir görevi yerine getirdiklerini belirtti.
Öğretmenlerin, çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine ulaşma açısından büyük katkı sağladığını dile getiren Su, şunları kaydetti:
"Üstlendikleri bu büyük görevi hakkıyla yerine getirme noktasında gecesini gündüzüne katan, çocuklarımızın bilimsel ve evrensel ilkeler ışığında, milli ve manevi değerlerine yürekten bağlı olarak yetiştirmek için cansiperane bir şekilde çalışan öğretmenlerimize millet olarak büyük bir minnet borçluyuz. Öğretmenlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da geleceğin dünyasında güçlü bir devlet ve toplum olarak yer alma noktasında sürdürdüğü çalışmalara çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirerek ivme katacaklarına yürekten inanıyorum. Kıymetli öğretmenlerimizin gününü en içten dileklerimle kutluyor, başta Başöğretmen Atatürk
olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. Emekli ve görevleri başında bulunan öğretmenlerimize de başarılarla dolu sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum."
Ali ihsan,Mersin