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Vali Su, okuma etkinliğinde çocuklarla birlikte kitap okudu

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Gülümseyen Kitap, Gülümseyen Yarınlar" projesi kapsamında düzenlenen "Mersin Okuyor" etkinliğine katılarak, çocuklarla birlikte kitap okudu.

08.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:40 Vali Su, okuma etkinliğinde çocuklarla birlikte kitap okudu
MERSİN (İHA) – Valisi Ali İhsan Su, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Gülümseyen Kitap, Gülümseyen Yarınlar" projesi kapsamında düzenlenen "Mersin Okuyor" etkinliğine katılarak, çocuklarla birlikte kitap okudu.

Mezitli'de Soli Pompeiopolis Antik Kentinde sütunlu caddede düzenlenen okuma etkinliğine, Mezitli Kaymakamı Emin Sait Karahaliloğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın yanı sıra öğrenciler, öğretmenler ve okul müdürleri katıldı.

Çocuklarla birlikte kitap okuyup, öğretmenlerle bir süre sohbet eden Vali Su, projenin önemine değinerek, herkesi okumaya davet etti.

Etkinliğin ardından "Parmakların Sihirli Dünyası" işaret dili eğitimini başarıyla tamamlayan idarecilere katılım sertifikaları Vali Su tarafından verildi.

13 ilçede 13.00-14.00 saatleri arasında aynı anda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında öğrenciler bulundukları ilçenin tarihi mekanlarında bir araya geldiler ve kitap okuyup, farkındalık oluşturdular. Okuma etkinliğinin yıl sonuna kadar katılımcı sayılarının da attırılarak farklı mekanlarda yapılmaya devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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