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Vali Su, Özyiğit ve Tarhan'ı ziyaret etti

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, 31 Mart yerel seçimlerinde göreve gelen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile yeniden Mezitli Belediye Başkanı seçilen Neşet Tarhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

03.08.2019 12:09 Vali Su, Özyiğit ve Tarhan'ı ziyaret etti
MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, 31 Mart yerel seçimlerinde göreve gelen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile yeniden Mezitli Belediye Başkanı seçilen Neşet Tarhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İlk olarak Yenişehir Belediye Başkanlığını ziyaret eden Vali Su, burada Başkan Özyiğit ve belediye yetkilileri tarafından karşılandı. Vali Su'yu makamında ağırlayan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Özyiğit, nazik ziyaretlerinden dolayı Su'ya teşekkür etti.

Vali Su ise Özyiğit'e yeni görevinde başarılar diledi.

Daha sonra Mezitli Belediye Başkanlığına geçen Vali Su, Atatürk Mahallesindeki belediye hizmet binası önünde Başkan Neşet Tarhan ve belediye yetkilileri tarafından karşılandı.

Vali Su'yu makamında ağırlayan Başkan Tarhan, burada yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Su'ya teşekkür etti.

Vali Su da Başkan Tarhan'a yürüttüğü çalışmalarda başarılar diledi. - MERSİN

Yenişehir, Mezitli, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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