29.06.2019 16:03
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Vali Su, şampiyon öğrencileri kabul etti

Vali Su, şampiyon öğrencileri kabul etti

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Karaman'da gerçekleştirilen 2018-2019 Öğretim Yılı Okullararası Satranç Türkiye Finali Gençler Genel Kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Eyüp Aygar Fen Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su , Karaman 'da gerçekleştirilen 2018-2019 Öğretim Yılı Okullararası Satranç Türkiye Finali Gençler Genel Kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Eyüp Aygar Fen Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve öğretmenlerin de eşlik ettiği ziyarette konuşan Vali Su, geleceğin teminatı olarak nitelendirdiği gençlere, kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Şampiyon öğrencileri, ailelerini ve antrenörlerini tebrik eden Su, öğrencilerin yarışmalarda elde ettikleri başarının, bundan sonraki eğitim hayatlarında da devam etmesini temenni etti. - MERSİN
Kaynak: İHA
Karaman , Mersin , Güncel

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